سعر الدولار اليوم يستقر في البنوك والصرافة

حافظ سعر الدولار في مصر على مستواه أمام الجنيه المصري مساء اليوم الجمعة 9-7-2021، على مستويات الشراء والبيع بالبنوك المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية المعلنة أمس الخميس؛ نتيجة لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي :

سعر الدولار في البنوك

وصلت مستويات شراء العملة الأمريكية بين 15.63، و15.67 جنيه، بينما وصل البيع بين مستويي 15.68، و15.73 جنيه، بحسب آخِر تحديث له بالبنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار في بنك مصر

على نفس مستويات أمس وصل شراء وبيع الدولار الأمريكي بختام التعاملات أمام الجنيه المصري ببنك مصر عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبحسب تقرير “المال” على أسعار العملة الأمريكية، جاءت مقابل الجنيه بالبنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

ووصلت مستويات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، داخل بنك قناة السويس.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

وبلغت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه لمستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

ومن ناحية اخرى جاء المستوى الأعلى لسعر صرف الجنيه المصري عند مستوى 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع، بالبنك الأهلي الكويتي سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وعن مستويات سعر العملة الأمريكية داخل البنك المصري الخليجي جاءت مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

ومن ناحية اخرى وصلت مستويات الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

على صعيد السعر بالبنك العربي الأفريقي الدولي جاء سعر الدولار الأمريكي مقابل نظيره المصري إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

ومن ناحية البنوك الاسلاية جاء الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري لمستويات 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.