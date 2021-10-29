سعر الدولار اليوم يستقر في البنوك أمام الجنيه

يواصل سعر الدولار اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرية، استقراره أمام نظيره المصري على نفس مستويات الخميس، نتيجة لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت بحسب التقرير اليومي الذي تقدمة جريدة “المال” خدمة لقرائها ليأتي سعر الدولار في مصر عند 15.660 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68 إلى 15.758 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري على مستويات الشراء والبيع داخل أكبر مصرف تجاري خاص في السوق المحلية أمام الجنيه المصري عند 15.56جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ويستعرض البنك الأهلي المصري سعر صرف الدولار أمام نظيره الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري عند 15.56 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك قناة السويس

ويواصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه استقراره داخل فروع بنك قناة السويس، والتي جاءت عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

وأظهر التقرير المسائي للمال استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة سعر الدولار أمام الجنيه المصري في نهاية التعاملات عند 15.62 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وعلى نفس مستويات أمس جاء سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتي عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.