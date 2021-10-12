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سعر الدولار اليوم يستقر في البنوك أمام الجنيه

البنوك الحكومية تعرض أقل سعر للدولار
‫محمود الصباغ‬‎ 6:43 م, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21 6:43 م, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21

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استقر سعر الدولار، أمام الجنيه في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، بحسب تقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه بين 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68و15.73 جنيه، داخل البنوك العاملة فى السوق المحلية وشركات الصرافة.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وعلى نفس مستويات أمس استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري جاء عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

الدولار
سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وجاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم داخل بنك قناة السويس عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة.

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سعر الدولار في بنك مصر

علي نفس مستويات أمس يستقر سعر صرف الدولار الأمريكي داخل بنك مصر أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

جاء سعر صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي، عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.

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سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وأظهر آخر تحديث للعملة الأمريكية في مصر استقرار سعر الدولار لمستويات الشراء والبيع أمام نظيره المصري عند 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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