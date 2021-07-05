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سعر الدولار اليوم يستقر في البنوك أمام الجنيه

البنوك الحكومية تقدم أدنى مستوى للدولار
‫محمود الصباغ‬‎ 5:43 م, الأثنين, 5 يوليو 21 5:43 م, الأثنين, 5 يوليو 21

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استقر سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه نهاية تعاملات اليوم الإثنين 4-7-2021 على مستوى الشراء والبيع بالبنوك المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية؛ ليأتي متوسط سعر الدولار اليوم على نفس السعر المعلن أمس الأحد عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري، وحاولت العملة الأمريكية الصعود في التعاملات الأسيوية والتعاملات المبكرة في أوروبا، وبحلول الظهيرة في لندن نزل لأقل مستوى منذ يوم الأربعاء.

سعر الدولار في البنوك

وفي نهاية تعاملات اليوم جاءت بين مستويات15.61، و15.66 جنيه، بينما وصل سعر البيع بين مستويي 15.68، و15.73 جنيه، بحسب آخِر تحديث له بالبنوك وشركات الصرافة.

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سعر الدولار في بنك مصر

على مستوى الدولار مقابل الجنيه في نهاية التعاملات ببنك مصر عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلى المصري

وفي ختام التعاملات جاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالبنك الأهلي المصري عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصلت مستويات شراء وبيع الدولار أمام مقابل الجنيه عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

وداخل شركة مصر للصرافة جاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري وصلت عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وأظهر تقرير المال وصلت مستويات سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه في السوق المصرية عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وبحسب اخر تحديث للعملات داخل البنك المصري الخليجي جاء سعر الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري عند 15.65 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

أظهر مؤشرات التداولات اللخظية داخل البنك التجاري الدولي وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند نفس مستويات الخميس الماضي 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

كما بين تقرير المال وصول سعر شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه داخل بالبنك العربي الأفريقي الدولي إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في بنك البركة

وعن شراء وبيع الدولار الأمريكي داخل بنك البركة الإسلامي أمام الجنيه المصري عند نفس مستويات أمس الأحد عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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