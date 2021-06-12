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سعر الدولار اليوم يستقر بنهاية التعاملات أمام الجنيه

مستقراً فى أغلب البنوك
‫محمود الصباغ‬‎ 4:16 م, السبت, 12 يونيو 21 4:16 م, السبت, 12 يونيو 21

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أنهت مستويات سعر الدولار اليوم السبت 12-6- 2021 على استقرار داخل جميع فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية وفق تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، وذلك لعطلة البنوك الرسمية يومي الجمعة والسبت، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر بالقطاع المصرفي عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع مقابل مستويات أمس التى سجل فيها 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وفقًا للتحديثات الأخيرة للموقع الإلكترونى الخاص بالبنك المركزى المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك

ووصلت مستويات شراء الدولار بين 15.58 جنيه، و15.64 جنيه، وجاءت أسعار البيع داخل البنوك بين 15.70 جنيه، و15.74 جنيه، فى السوق المصرية، بحسب آخر تحديث للعملات على شاشات التداول اللحظي بشكبة الفروع في مصر.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وأنهت مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على استقرار عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع، داخل البنك الأهلي المصري.

الدولار
سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ووصل سعر صرف العملة الخضراء داخل بنك مصر مقابل الجنيه المصري، إلى مستوى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وأوضح رصد جريدة المال على أسعار العملات استقرار سعر صرف الدولار فى البنك التجاري الدولي أمام الجنيه على نفس تعاملات أمس عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

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الدولار
سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي

وعلى نفس مستويات الخميس الماضي استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وبين تقرير المال وصول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري إلى مستوى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر بشركات الصرافة

وجاءت مستويات سعر صرف الدولار بشركة مصر للصرافة؛ التابعة لبنك مصر، عند مستويات 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث لها.

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سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

وبلغ سعر صرف الدولار بالبنك المصري الخليجي مقابل الجنيه، في نهاية التعاملات 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك المشرق

كما حافظ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري على نفس مستويات الخميس الماضي ببنك المشرق عند 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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