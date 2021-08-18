سعر الدولار اليوم يستقر بنهاية التعاملات أمام الجنيه

استقرت مستويات سعر الدولار في مصر في نهاية التعاملات ، اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021 ، جاء سعر الدولار بحسب آخر سعر معلن على شاشات التداول فى المصارف، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، ليسجل متوسط سعر الدولار، 15.649 جنيه للشراء، و15.748 للبيع، بحسب آخر تحديث للبنك المركزى المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

تأرجحت مستويات سعر صرف العملة الأمريكية داخل البنوك العاملة في السوق المصرية بين 15.63 حتى 15.67 جنيه للشراء، وجاءت مستويات بيع الدولار الأمريكي عند 15.68 إلى 15.73 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

أعلنت شاشات تداول شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية، أمام الجنيه المصري، وصلت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما جاء سعر صرف الدولار الأمريكي داخل البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

أعلنت شاشات التداول اللحظية ببنك قناة السويس سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

فيما سجلت سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة عند قيمة 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وصلت مستويات سعر الدولار البنك الأهلي الكويتي كأعلى للدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.67 جنيه للشراء، 15.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

عرض سعر صرف الدولار أمام نظيره الجنيه المصري داخل البنك المصري الخليجي إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.75 للبيع. سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

يتيح أكبر المصارف التجارية في السوق وصلت مستويات الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، داخل البنك التجاري الدولي.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

مقابل العملة المصرية جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، داخل البنك العربي الأفريقي الدولي.

سعر الدولار في بنك البركة

استقر صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري على مستواه داخل بنك البركة الإسلامي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.