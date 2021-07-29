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سعر الدولار اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع في بنك قناة السويس
‫محمود الصباغ‬‎ 7:27 م, الخميس, 29 يوليو 21 7:27 م, الخميس, 29 يوليو 21

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استقر سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الخميس 29 يوليو 2021 بحسب السعر المعلن على شاشات التداول بالبنوك المحلية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم 15.649 جنيه للشراء، و15.747 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للبنك المركز المصري وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

جاء سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، الشراء 15.63، و15.67 جنيه، بينما وصل سعر البيع بين 15.68، و15.73 جنيه، بحسب آخِر تحديث له بالبنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار في بنك مصر

حافظ سعر صرف الدولار على استقراره أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

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الدولار
الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي نهاية التعاملات .. حافظت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي على استقرارها أمام الجنيه المصري عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بالبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

جاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

مقابل الجنيه سجل سعر الدولار الأمريكي بشركة مصر للصرافة عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

بلغت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك االأهلي الكويتي عند 15.67 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

عرضت شاشات التداول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستويات 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع داخل البنك المصري الخليجي.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وصلت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه بالبنك التجاري الدولي إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك العربي الأفريقي الدولي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في بنك البركة

وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل بنك البركة الإسلامي إلى 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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