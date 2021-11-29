سعر الدولار اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

شهدت مستويات سعر الدولار اليوم الاثنين 29 نوفمبر 2021، استقرارًا داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر مستويات 15.661 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، طبقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سجلت مستويات سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية مستويات 15.62 جنيه، و15.66 جنيه للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار داخل البنك الأهلي بشاشات التداول اللحظية بالفروع البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في مصر إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، مستويات 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

ويقدم أكبر المصارف الخاصة في السوق المحلية البنك التجاري الدولي سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه في بداية التعاملات الصباحية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربى الأفريقي الدولي

يقدم البنك العربي الأفريقي الدولي سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه بنهاية التعاملات عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

داخل شبكة فروع بنك قناة السويس سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.