بنـــوك

سعر الدولار اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

البنوك الحكومية قدمت أقل سعر للشراء
‫محمود الصباغ‬‎ 6:33 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21 6:33 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت مستويات سعر الدولار اليوم الاثنين 29 نوفمبر 2021، استقرارًا داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر مستويات 15.661 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، طبقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سجلت مستويات سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية مستويات 15.62 جنيه، و15.66 جنيه للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية.

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم الأربعاء 24-11-2021 في مصر

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار داخل البنك الأهلي بشاشات التداول اللحظية بالفروع البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في مصر إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، مستويات 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

الدولار جديد
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

ويقدم أكبر المصارف الخاصة في السوق المحلية البنك التجاري الدولي سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه في بداية التعاملات الصباحية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم يستقر بنهاية التعاملات أمام الجنيه

سعر الدولار اليوم في البنك العربى الأفريقي الدولي

يقدم البنك العربي الأفريقي الدولي سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه بنهاية التعاملات عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

داخل شبكة فروع بنك قناة السويس سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

سعر اليورو اليوم ينهي التعاملات على تباين في البنوك

فاطمة إمام 5:59 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21

أسعار العملات اليوم تنهي التعاملات على تباين مقابل الجنيه

فاطمة إمام 5:54 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21

سعر الدينار الكويتي يحافظ على مستواه بنهاية التعاملات داخل البنوك

فاطمة إمام 5:49 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21

سعر الريال السعودى اليوم بنهاية التعاملات بالقطاع المصرفى

إسلام عزام 4:12 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21

المصرف المتحد يطلق خدمة «وكيلك المضمون» لتأمين الاستثمارات والتطبيقات الإلكترونية

فاطمة إمام 4:05 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21

بنك HSBC: أكثر من ثلثي الشركات المصرية تتوقع نمواً 10% في الإيرادات خلال العام

أحمد البطران 3:00 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21