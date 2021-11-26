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سعر الدولار اليوم يستقر بنهاية التعاملات أمام الجنيه

البنوك الحكومية تقدم أقل سعر للدولار
‫محمود الصباغ‬‎ 8:25 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21 8:25 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

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تستكمل البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة الحفاظ على سعر الدولار اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021، بنهاية التعاملات في السوق المحلية المصرية، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند مستويات 15.660 جنيه للشراء، و15.758 للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وتستعرض البنوك وشركات الصرافة سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة بين مستويات 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 ، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية.

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر صرف الدولار الأمريكي على شاشات التداول اللحظية بالبنك الأهلي المصري إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، عند مستويات 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

الدولار جديد
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

ويقدم أكبر المصارف الخاصة في السوق المحلية سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي في بداية التعاملات الصباحية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

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سعر الدولار اليوم في البنك العربى الأفريقي الدول

استقر سعر الدولار داخل البنك العربي الأفريقي الدولي، وصل أسعار شراء وبيع الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

جاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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