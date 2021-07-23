سعر الدولار اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

استقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه وفقا لشاشات التداول بالبنوك المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، على نفس مستويات الأحد الماضي، نتيجة تعطيل العمل بالقطاع المصرفي، بمناسبة أجازة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442هــ ، ليسجل متوسط السعر 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

تداول سعر صرف الدولار على نفس مستويات الأحد الماضي سعر الشراء 15.63، و15.67 جنيه، بينما وصل سعر البيع بين 15.68، و15.73 جنيه، بحسب آخِر تحديث له بالبنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره الجنيه بفروع بنك مصر إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وداخل أكبر المصارف الحكومية سجل في البنك الأهلي المصري أمام نظيره الجنيه 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بحسب تقرير “المال” الصباحي عن العملات.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر صرف الدولارالأمريكي أمام نظيره الجنيه المصري داخل بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

وفي نهاية التعاملات.. جاءت مستويات سعر الدولار الأمريكي على نفس مستويات الأحد الماضي بشركة مصر للصرافة عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الدولار الأمريكي داخل البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

ومن ناحية أخرى.. جاءت أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه المصري داخل البنك المصري الخليجي إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للعملة داخل البنك.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

داخل البنك التجاري الدولي، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه على نفس مستويات الأحد الماضي عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وأعلنت شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي جاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

تداول سعر االدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل بنك البركة الإسلامي أمام الجنيه االمصري عند 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.