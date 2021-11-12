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سعر الدولار اليوم يستقر بنهاية التعاملات في البنوك

جاء سعر صرف الدولار داخل البنوك بين مستويات 15.62 جنيه، و15.66 جنيه، فيما جاء البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية.
‫محمود الصباغ‬‎ 4:55 م, الجمعة, 12 نوفمبر 21 4:55 م, الجمعة, 12 نوفمبر 21

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يواصل سعر الدولار اليوم الجمعة 12 أكتوبر 2021 استقراره داخل شبكات فروع البنوك والصرافة في مصر اليوم بنهاية التعاملات على نفس مستويات أمس، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر بالقطاع المصرفي مستويات 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

جاء سعر صرف الدولار داخل البنوك بين مستويات 15.62 جنيه، و15.66 جنيه، فيما جاء البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية.

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

كما جاءت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالبنك الأهلي المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

الدولار
سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بينما سجل سعر الدولار أمام نظيره المصري داخل بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية عند مستويات 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما وصل سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي إلى مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربى الأفريقي

يتيح البنك العربي الأفريقي الدولي سعر صرف الدولار عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

تداول سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل بنك قناة السويس عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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