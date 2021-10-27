بنـــوك

سعر الدولار اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

متوسط الدولار يسجل 15.60 جنيه للشراء
‫محمود الصباغ‬‎ 5:40 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21 5:40 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

يستمر سعر الدولار اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 في الحفاظ على مستواه داخل عدد من البنوك المحلية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، علي نفس مستويات أمس ليأتي سعر الدولار في مصر عند 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68 إلى 15.73 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وفي نهاية التعاملات وصل سعر شراء وبيع الدولار داخل أكبر مصرف تجاري خاص في السوق المحلية أمام الجنيه المصري عند 15.56جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم الجمعة 22-10-2021 في مصر

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

على الجانب الأخر جاء سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.56 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار في بنك قناة السويس

كما تقدم شبكة فروع بنك قناة السويس سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

داخل شركة مصر للصرافة جاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات عند 15.62 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي اليوم يستقر أمام الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

جاء سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتي عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

«العربي الأفريقي الدولي» يفتتح أحدث فروعه في كومباوند «ميفيدا»

المال - خاص 5:47 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

تباين أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه

‫محمود الصباغ‬‎ 5:35 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

سعر اليورو اليوم يتراجع بنهاية التعاملات داخل البنوك

فاطمة إمام 5:29 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

سعر الريال السعودي اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

إسلام عزام 4:39 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

الدينار الكويتي يواصل استقراره اليوم أمام الجنيه المصري

دينا مجدي 3:32 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021

محمد عبد السند 1:34 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21