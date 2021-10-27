سعر الدولار اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

يستمر سعر الدولار اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 في الحفاظ على مستواه داخل عدد من البنوك المحلية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، علي نفس مستويات أمس ليأتي سعر الدولار في مصر عند 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68 إلى 15.73 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وفي نهاية التعاملات وصل سعر شراء وبيع الدولار داخل أكبر مصرف تجاري خاص في السوق المحلية أمام الجنيه المصري عند 15.56جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

على الجانب الأخر جاء سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.56 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار

سعر الدولار في بنك قناة السويس

كما تقدم شبكة فروع بنك قناة السويس سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

داخل شركة مصر للصرافة جاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات عند 15.62 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

جاء سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتي عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.