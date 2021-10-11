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سعر الدولار اليوم يستقر بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

الأهلي المصري يقدم السعر عند 15.64 جنيه للشراء
فاطمة إمام 6:08 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21 6:08 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

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حافظت مستويات سعر الدولار، على استقرارها مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021، داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، نتيجة تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية، بحسب تقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

من ناحية أخرى، جاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه بين 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68و15.73 جنيه، داخل البنوك العاملة فى السوق المحلية وشركات الصرافة.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفيما يخص سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري جاء عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

الدولار
سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك قناة السويس

كما استقر سعر صرف الدولار مقابل نظيره المصري اليوم داخل بنك قناة السويس على استقراره عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة.

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سعر الدولار في بنك مصر

أظهرت أحدث تقارير “المال” علي العملات استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي داخل بنك مصر أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

جاء سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي، عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.

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سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

نشرت آخر تحديثات العملات وصول مستويات الشراء والبيع للدولار أمام نظيره المصري عند 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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