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سعر الدولار اليوم يستقر بنهاية التعاملات أمام الجنيه

الدولار يواصل استقراره داخل البنوك الحكومية
فاطمة إمام 5:52 م, الجمعة, 8 أكتوبر 21 5:52 م, الجمعة, 8 أكتوبر 21

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استقر سعر الدولار، لليوم الثاني مقابل الجنيه، اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، نتيجة تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية، بمناسبة الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت، بحسب تقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري. وجاءت الأسعار

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سعر الدولار في البنوك

حافظ سعر الدولار على نفس مستويات الأربعاء أمام الجنيه المصري بين 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68و15.73 جنيه، داخل البنوك العاملة فى السوق المحلية وشركات الصرافة.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

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الدولار
سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك قناة السويس

كما استقر سعر صرف الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

فيما جاءت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي، عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وفقا لآخر تحديث للعملة الأمريكية، جاءت مستويات الشراء والبيع أمام نظيره المصري عند 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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