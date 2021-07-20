سعر الدولار اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

يواصل سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 20 يوليو، استقراره مقابل الجنيه وفقا لشاشات التداول اللحظية بالبنوك المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة فى السوق المصرفية المصرية، نتيجة تعطيل العمل بالقطاع المصرفي، بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442هــ ، ليسجل متوسط السعر 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات للعملة الأمريكية كمتوسط سعري على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار داخل البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

مقابل الجنيه جاء سعر صرف الدولار الأمريكي على نفس مستويات أمس الأحد ليسجل سعر الشراء 15.63، و15.67 جنيه، بينما وصل سعر البيع بين 15.68، و15.73 جنيه، بحسب آخِر تحديث له بالبنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار في بنك مصر

وبين تقرير “المال” وصول سعر صرف الدولار أمام الجنيه بفروع بنك مصر عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وأعلن آخر تحديث للعملة الأمريكي داخل البنك الأهلي المصري وصلت أمام الجنيه عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بحسب تقرير “المال” الصباحي على العملات.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

على نفس مستويات أول أمس الأحد وصل الدولار أمام الجنيه ببنك قناة السويس عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

جاءت مستويات الدولار أمام الجنيه على نفس مستويات أمس الأحد بشركة مصر للصرافة عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

أعلنت شاشات التداول اللحظي داخل البنك الأهلي الكويتي وصول صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي الكويتي عند 15.66 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنك المصري الخليجي إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للعملة داخل البنك.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وفي أكبر المصارف التجارية في السوق المحلية البنك التجاري الدولي، وصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

بحسب آخر تحديث العملة الأمريكية داخل البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه المصري وصل إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وفي نهاية التعاملات.. وصلت مستويات صرف العملة الأمريكية داخل بنك البركة الإسلامي أمام الجنيه االمصري عند 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.