سعر الدولار اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

أظهر تقرير “المال” على أسعار العملات استقرار سعر الدولار، مقابل الجنيه اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021، الاستقرار على نفس تعاملات الخميس داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المحلية، نتيجة لعطلة البنوك الأسبوعية بحسب آخِر تحديث للأسعار ، ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري، ووفقًا لتقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

كما أظهر تقرير المال حفاظ سعر صرف الدولار على مستواه أمام الجنيه المصري بين 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68و15.73 جنيه، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية وشركات الصرافة.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبينت أحدث مؤشرات التداول اللحظي وصول سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري جاء عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية. سعر الدولار اليوم امام الجنيه

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وعلى نفس تعاملات الخميس، وصل سعر صرف الدولار اليوم داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

كما أظهرت أحدث المؤشرات على شاشات التداول اللحظية، وصول سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي، عند مستويات 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

بالبنك المصري الخليجي جاءت أسعار الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وخلال تعاملات اليوم استقر سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، داخل البنك التجاري الدولي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.