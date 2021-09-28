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سعر الدولار اليوم يستقر بنهاية التعاملات في البنوك

متوسط الدولار يسجل 15.60 جنيه للشراء
‫محمود الصباغ‬‎ 7:21 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21 7:21 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21

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أوضح التقرير اليومي تقديم شاشات التداول داخل البنوك وشركات الصرافة سعر الدولار، بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021، على نفس مستويات أمس، أمام الجنيه، بحسب آخِر تحديث للأسعار ، ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري، ووفقًا لتقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

وبحسب سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بين 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68و15.73 جنيه، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية وشركات الصرافة.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ومن ناحية اخرى وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظ

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار اليوم داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة.

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سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

جاء الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتي وصل عند مستويات 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

كما عرضت شاشات التداول اللحظية داخل الببنك المصري الخليجي وصول الدولار في بداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه المصري إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع

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سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

في أكبر بنك خاص في السوق المحلية، البنك التجاري الدولي وصول سعر الدولار أمام الجنيه عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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