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سعر الدولار اليوم يستقر بنهاية التعاملات في البنوك

الدولار يسجل 15.76 جنيه للشراء داخل المصري الخليجي
‫محمود الصباغ‬‎ 6:35 م, السبت, 11 سبتمبر 21 6:35 م, السبت, 11 سبتمبر 21

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استقر  سعر الدولار خلال تعاملات اليوم السبت 11 سبتمبر 2021، أمام الجنيه، لليوم الثاني على التوالي، على نفس أسعار مستويات الخميس، بحسب آخِر سعر معلَن على شاشات التداول، ليسجل متوسط سعر الدولار 15.649 جنيه للشراء، و15.747 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري، ووفقًا لتقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

في ختام تعاملات اليوم استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه عند 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68 إلى 15.73 للبيع، داخل البنوك العاملة في السوق المحلية وشركات الصرافة

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

على نفس مستويات الخميس الماضي استقر مصرف حكومي في السوق المحلية “البنك الأهلي المصري” سعر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك قناة السويس، بحسب آخِر تحديث للعملة.

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سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

يواصل سعر صرف الدولار استقراره أمام الجنيه داخل مصر للصرافة عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

أظهرت مستويات استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

على نفس مستويات الخميس الماضي وصل سجل سعر صرف الدولار داخل البنك المصري الخليجي أمام الجنيه 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

داخل أكبر تجاري خاص في السوق المحلية وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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