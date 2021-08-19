سعر الدولار اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

استقرت أسعار صرف شراء وبيع سعر الدولار في مصر، اليوم الخميس 19 أغسطس 2021، وجاء سعر الدولار بحسب آخِر سعر معلَن على شاشات التداول فى المصارف، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ليسجل متوسط سعر الدولار، 15.649 جنيه للشراء، و15.748 للبيع، بحسب آخر تحديث للبنك المركزى المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

في نهاية التعاملات استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه على مستويات أمس داخل البنوك العاملة في السوق المصرية بين 15.63 حتى 15.67 جنيه للشراء، وعلى مستويات بيع الدولار الأمريكي عند 15.68 إلى 15.73 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

وعلى صعيد مستويات الدولار الأمريكي بثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية، أمام الجنيه المصري، وصلت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع. الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

فيما جاء سعر الدولار الأمريكي امام داخل البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وداخل بنك قناة السويس وصل صرف الدولار أمام الجنيه المصري إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

وعلى صعيد السعر بشركة مصر للصرافة وصل سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري عند قيمة 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

استقر سعر صرف الدولار داخل البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري عند 15.67 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

أوضح تقرير المال وصول سعر صرف الدولار أمام نظيره الجنيه المصري داخل البنك المصري الخليجي إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل البنك التجاري الدولي أمام نظيره المصري إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، داخل البنك التجاري الدولي.