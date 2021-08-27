سعر الدولار اليوم يستقر أمام الجنيه

يواصل سعر الدولار في مصر، أمام الجنيه مساء اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021، الحفاظ على مستواه في القطاع المصرفي، نتيجة للعطلة الأسبوعية، ليسجل بحسب آخِر سعر معلَن على شاشات التداول فى المصارف، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، متوسط سعر الدولار 15.650 جنيه للشراء، و15.748 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

وصلت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره الجنيه المصري داخل البنوك العاملة في السوق المصرية لما بين 15.63 و15.67 جنيه للشراء، وسعر البيع عند 15.68 إلى 15.73جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

عند مستويات 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، بفروع ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية. الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، جاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بحسب تقرير المال المسائي جاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

وصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري جاءت عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

عند مستويات 15.67 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع يعرض البنك الأهلي الكويتي الدولار أمام الجنيه المصري .

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

أظهر تقرير المال وصول سعر الدولار داخل البنك المصري الخليجي فقد سجل 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

جاء سعر صرف الدولار داخل البنك التجاري الدولي امام الجنيه إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.