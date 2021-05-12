سعر الدولار اليوم يستقر أمام الجنيه في البنوك

يستمر سعر الدولار اليوم في الحفاظ على مستواه مقابل الجنيه المصري، نتيجة تعطيل العمل بالبنك المركزى وجميع البنوك العاملة في مصر، اعتبارًا من يوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

على الجانب الآخر، اقترب الدولار الأمريكي من أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل عملات رئيسية أخرى في تعاملات اليوم الأربعاء مع تشبث المتعاملين بالرهان على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبقى على سياسة التيسير النقدي، وذلك قبيل صدور بيانات من المتوقع أن تظهر زيادة حادة للتضخم في الولايات المتحدة على أساس سنوي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وبلغ متوسط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع، بحسب السعر المعلن على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزى المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي على شاشات التداول اللحظية داخل البنك الأهلي المصري، في بداية التعاملات الصباحية اليوم عند مستويات شراء وبيع 15.61، و15.71 جنيه. سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

جاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

وأظهر تقرير المال وصول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل بنك التنمية الصناعية، عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع، في بداية تعاملات اليوم.

سعر الدولار في بنك المشرق

وبحسب التحديثات الأخيرة على مستويات الشراء والبيع لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل بنك المشرق الإسلامي في بداية التعاملات عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع. صرف الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وبحسب اخر التحديثات على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وصول السعر داخل بنك كريدي أجريكول مصر إلى مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

استقرت أسعار الشراء والبيع لصرف العملة الأمريكية مقابل نظيره المصري في شبكة فروع بنك الإمارات دبي الوطني إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

أعلى سعر للدولار في السوق المصرية

وبحسب تقرير على رصد السعر الأعلى للدولار في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدولار عند مستوى 15.73 جنيه للبيع.