سعر الدولار اليوم يستقر أمام الجنيه في البنوك

وصول سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع

اختتمت شاشات التداول بالبنوك المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية على استقرار سعر الدولار اليوم في مصر لمستوى الشراء والبيع أمام الجنيه المصري على نفس مستويات الأسبوع الماضي نتيجة تعطيل العمل بالقطاع المصرفي، بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442هــ، ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

في مساء اليوم الأحد يستقر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بسعر شراء 15.63، و15.67 جنيه، بينما وصل سعر البيع بين 15.68، و15.73 جنيه، بحسب آخِر تحديث له بالبنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار في بنك مصر

كما أظهر تقرير المال وصول سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي ختام تدوالات اليوم، جاء سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

ووصلت مستويات شراء وبيع الدولارالأمريكي أمام نظيره الجنيه المصري 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

وعلى مستويات أمس، جاء سعر صرف الدولار داخل شركة مصر للصرافة عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

جاء السعر الأعلى للعملة الأمريكية أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي الكويتي عند مستويات 15.66 جنيه للشراء، 15.74 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وجاء أسعار الشراء والبيع للدولار الأمريكي أمام الجنيه 15.66 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، بحسب آخر تحديث للعملة داخل البنك.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وفي ختام التعاملات جاء سعر صرف الدولار امام الجنيه بالبنك التجاري الدولي عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وأظهر تقرير المال وصول شراء وبيع الدولار الأمريكي أمام نظيره الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

داخل بنك البركة الإسلامي جاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل نظيره الجنيه االمصري إلى 15.64 جنيه للشراء، 15.74 للبيع.