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سعر الدولار اليوم يستقر أمام الجنيه بنهاية التعاملات

الدولار يسجل 15.63 جنيه للشراء داخل البنك الأهلي
‫محمود الصباغ‬‎ 7:12 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21 7:12 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

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استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، أمام الجنيه المصري، بنهاية التعاملات المسائية، بحسب آخِر سعر معلَن على شاشات التداول، ليسجل متوسط سعر الدولار 15.649 جنيه للشراء، و15.747 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري، ووفقًا لتقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

داخل البنوك العاملة في السوق المحلية وشركات الصرافة استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه عند 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68 إلى 15.73 للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك الأهلي عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

كما استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك قناة السويس بحسب آخِر تحديث للعملة.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

حافظ سعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل مصر للصرافة على استقراره عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

كما جاء سعر صرف الدولار أمام نظيره المصري داخل البنك الأهلي الكويتي عند 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له داخل السوق.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سجل سعر صرف الدولار داخل البنك المصري الخليجي أمام الجنيه، 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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