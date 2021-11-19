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سعر الدولار اليوم يستقر أمام الجنيه المصري

البنك العربي الأفريقي يعرض سعر الدولار عند 15.64 جنيه
‫محمود الصباغ‬‎ 5:11 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21 5:11 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21

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حافظ  سعر الدولار اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 في ختام التعاملات على نفس أسعار الخميس، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند مستويات 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وعلى نفس مستويات الخميس حافظ سعر صرف العملة الأمريكية بين مستويات 15.62 جنيه، و15.66 جنيه للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية.

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

جاء الدولار الأمريكي أمام الجنيه على شاشاات التداول اللحظية بالبنك الأهلي المصري إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، مستويات 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

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الدولار جديد
الدولار جديد

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

علي نفس مستويات أمس وصل سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه بنهاية التعاملات بالبنك التجاري الدولي إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربى الأفريقي الدولي

وأظهر التقرير المسائي للمال وصول سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

من ناحية أخرى أظهر التقرير المسائي للمال وصول الدولار أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك قناة السويس عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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