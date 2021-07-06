سعر الدولار اليوم يرتفع قرشين في البنوك

البنك الأهلي الكويتي يقدم أعلى سعر للدولار في السوق

ارتفع سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء 6-7-2021 قرشين على مستوى الشراء وقرشا من حيث البيع أمام الجنيه المصري، داخل البنوك المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية؛ ليسجل سعر الدولار اليوم متوسط سعريا عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري، وعلى المستوى العالمي استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8441.

سعر الدولار في البنوك

كما صعدت مستويات شراء العملة الأمريكية قرشين فى البنوك بين 15.62، و15.67 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى مستويي 15.68، و15.73 جنيه، بحسب آخِر تحديث له بالبنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار في بنك مصر

ارتفع الدولار الأمريكي في ختام التعاملات أمام نظيره المصري ببنك مصر عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلى المصري

كما ارتفعت مستويات شراء وبيع صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري لمستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفي نهاية تعاملات اليوم جاء سعر صرف الدولار على مستوى الشراء والبيع مقابل الجنيه عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

وصلت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري وصلت عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

يواصل البنك الأهلي الكويتي تقديم أعلى سعر للدولار أمام الجنيه في السوق المصرية عند مستوى 15.67 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

ومن ناحية أخرى جاءت مستويات سعر صرف الدولار في البنك المصري الخليجي أمام نظيره المصري لتسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وفي ختام التعاملات وصلت مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

كما أظهر تقرير المال وصول سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالبنك العربي الأفريقي الدولي إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

كما أظهرت أحدث مؤشرات التداولات اللحظية داخل بنك البركة وصول سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند نفس مستويات أمس إلى 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.