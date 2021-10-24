سعر الدولار اليوم يرتفع بشكل طفيف أمام الجنيه

البنك الأهلي الكويتي يقدم أعلى سعر للدولار في السوق

ارتفع متوسط شراء سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات الأحد 24 أكتوبر 2021 فى البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرية، ليصل إلى مستويات 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للبنك المركزي المصري، ليأتي سعر الدولار في مصر عند 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68 إلى 15.73 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

في ختام تعاملات اليوم ارتفع سعر الدولار داخل أكبر مصرف تجاري خاص في السوق المحلية أمام الجنيه المصرى إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وأظهر التقرير المسائي للمال وصول سعر صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وتشير آخر التحديثات على العملة الأمريكية داخل البنوك وصول سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

بينما صعد سعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل شركة مصر للصرافة قرشين في ختام التعاملات ليسجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

ويستعرض البنك الأهلي الكويتي سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وفي ختام التعاملات وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري داخل البنك المصري الخليجي عند مستويات 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.