سعر الدولار اليوم يختتم التداولات على ارتفاع في البنوك وشركات الصرافة

ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء 8-6-2022 في نهاية التعاملات داخل شبكة عدد من فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 18.649 جنيه للشراء، و18.728 للبيع، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، وحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

دارت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة حول 18.68 و18.61 جنيه للشراء، فيما جاءت أسعار البيع عند 18.73 و18.71 جنيه بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجلت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، داخل البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار في بنك مصر

نشرت مؤشرات شاشات التداول وصول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه داخل فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق 18.65 جنيه للشراء، و18.71 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

بينت شاشات التداول وصول مستويات سعر الدولار أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي إلى 18.63 جنيه للشراء، و18.73 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

كما جاء سعر الدولار أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك قناة السويس عند 18.63 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.