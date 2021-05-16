سعر الدولار اليوم يحافظ على مستواه مقابل الجنيه

حافظ سعر الدولار اليوم على مستوياته مقابل مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 16 مايو بحسب السعر المعلن داخل فروع جميع البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، بالتزامن مع إجازة القطاع المصرفي على خلفية عيد الفطر المبارك، ومن المقرر أن يستأنف القطاع المصرفي عمله غدا الاثنين.

جاءت مستويات التعامل على الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري على شراء العملة بين 15.60 جنيه للشراء، 15.64 جنيه، فيما جاء مستويات البيع بين 15.70 جنيه، 15.73جنيه.

وعلى مستوى متوسط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، جاء عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزى المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

أظهر تقرير المال وصول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري لدى البنك الأهلي المصري، عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع، وعند نفس المستوى جاء السعر داخل بنك مصر.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبحسب اخر التحديثات على العملة الأمريكي يستعرض مصرف أبوظبي الإسلامي، السعر عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

كما أظهرت آخر التحديثات على الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري يقدم بنك الكويت الوطني عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ويقدم بنك الإسكندرية سعر صرف الدولار أمام الجنيه في نهاية التحديثات عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفي نهاية التحديثات الأخيرة للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري على شاشات بنك قناة السويس عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع. الدولار

سعر الدولار في بنك عوده

أظهر تقرير المال وصول سعر صرف الدولار الأمريكي لدى بنك عوده، عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

ويعرض بنك الكويت الوطني سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

ويستعرض بنك المصرف العربي الدولي سعر صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع