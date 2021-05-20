بنـــوك

سعر الدولار اليوم يحافظ على مستواه مقابل الجنيه

الأهلي الكويتي يعرض السعر الأكبر للدولار في السوق
‫محمود الصباغ‬‎ 5:03 م, الخميس, 20 مايو 21 5:03 م, الخميس, 20 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

يواصل سعر الدولار اليوم الخميس استقراره مقابل الجنيه المصري على نفس مستويات أمس، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر المعلَن على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزى المصري، وجاء سعر بيع الدولار اليوم في مصر، في نهاية تعاملات ليتراوح الأول بين 15.70 جنيه، و15.73 جنيه، وأنهت أسعار الدولار اليوم بمستويات شراء تتراوح بين 15.60 جنيه، و15.64 جنيه، بحسب الرصد الذي تجريه بوابة “المال” الإلكترونية على أسعار العملات الأجنبية والعربية بشكل يومي.

الدولار
سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

انهي مصرف أبوظبي الإسلامي التداول على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستويات 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-5-2021 في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفيما يخص السعر داهل المصرف الحكومي الأكبر في السوق المصرية يقدم البنك الأهلى المصري مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.61 جنيه، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

يستعرض بنك قطر الوطني سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

في نهاية التعاملات وصل سعر الدولار مقابل الجنيه داخل المصرف العربي الدولي عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في فيصل الإسلامي

يستعرض بنك فيصل الاسلامي في نهاية تعاملات اليوم سعر شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 18-5-2021 بالبنوك المصرية

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

ويقدم البنك الأهلي المتحد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

انهى البنك المصري الخليجي تعاملات اليوم على مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل البنك المصري الخليجي عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

قدم بنك بلوم سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات إلى مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن على شاشات التداول اللحظية داخل فروع البنك.

اقرأ أيضا  أسعار العملات اليوم الأحد 16-5-2021 في البنوك المصرية

أعلى سعر للدولار في السوق المصرية

يستمر البنك الأهلي الكويتي في عرض أعلى قيمة للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات الصباحية 16.65 جنيه للشراء.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

انخفاض سعر اليورو اليوم 20-5-2021 فى البنوك المصرية

أحمد الكومي 5:02 م, الخميس, 20 مايو 21

تراجع سعر الدينار الكويتي بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

فاطمه امام 5:01 م, الخميس, 20 مايو 21

بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للأنفاق لدعم منظومة التحصيل الإلكتروني

الحسينى حسن 3:55 م, الخميس, 20 مايو 21

البنك الأهلي يتفق مع «لولو للصرافة» وشبكة «ريبل» على إتاحة التحويلات من الإمارات إلى مصر

الحسينى حسن 3:17 م, الخميس, 20 مايو 21

المصرف المتحد يفتتح فرعه الـ67 والخامس الرقمي بالمنطقة الصناعية بجمصة

الحسينى حسن 2:33 م, الخميس, 20 مايو 21

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 20-5-2021 في البنوك المصرية

منى صلاح 11:48 ص, الخميس, 20 مايو 21