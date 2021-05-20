سعر الدولار اليوم يحافظ على مستواه مقابل الجنيه

يواصل سعر الدولار اليوم الخميس استقراره مقابل الجنيه المصري على نفس مستويات أمس، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر المعلَن على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزى المصري، وجاء سعر بيع الدولار اليوم في مصر، في نهاية تعاملات ليتراوح الأول بين 15.70 جنيه، و15.73 جنيه، وأنهت أسعار الدولار اليوم بمستويات شراء تتراوح بين 15.60 جنيه، و15.64 جنيه، بحسب الرصد الذي تجريه بوابة “المال” الإلكترونية على أسعار العملات الأجنبية والعربية بشكل يومي. سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

انهي مصرف أبوظبي الإسلامي التداول على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستويات 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفيما يخص السعر داهل المصرف الحكومي الأكبر في السوق المصرية يقدم البنك الأهلى المصري مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.61 جنيه، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

يستعرض بنك قطر الوطني سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

في نهاية التعاملات وصل سعر الدولار مقابل الجنيه داخل المصرف العربي الدولي عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في فيصل الإسلامي

يستعرض بنك فيصل الاسلامي في نهاية تعاملات اليوم سعر شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

ويقدم البنك الأهلي المتحد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

انهى البنك المصري الخليجي تعاملات اليوم على مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل البنك المصري الخليجي عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

قدم بنك بلوم سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات إلى مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن على شاشات التداول اللحظية داخل فروع البنك.

أعلى سعر للدولار في السوق المصرية

يستمر البنك الأهلي الكويتي في عرض أعلى قيمة للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات الصباحية 16.65 جنيه للشراء.