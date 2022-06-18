سعر الدولار اليوم يحافظ على مستواه في البنوك وشركات الصرافة

أظهرت شاشات التداولات المسائية حفاظ سعر الدولار اليوم السبت 18-6-2022 على مستواه داخل شبكة عدد من فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 18.68 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، وحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

وأظهر آخِر التحديثات استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة حول 18.68 و18.61 جنيه للشراء، فيما جاءت أسعار البيع عند 18.73 و18.71 جنيه بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبيّن آخر التحديثات حفاظ سعر صرف الدولار أمام نظيره المصري عند 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، داخل البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

الريال السعودى

سعر الدولار في بنك مصر

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه داخل فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، إلى 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

واستقرت مستويات شراء وبيع سعر الدولار أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي، عند 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

كما استقر سعر الدولار أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك قناة السويس، عند 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.