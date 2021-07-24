سعر الدولار اليوم يحافظ على مستواه في البنوك

يواصل سعر الدولار ، اليوم السبت ، في مصر في الحفاظ على مستواه أمام الجنيه المصري على نفس مستويات الأحد الماضي وفقا لشاشات التداول بالبنوك المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، نتيجة تعطيل العمل بالقطاع المصرفي، بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442هــ، ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

وبين تقرير المال اليوم أن البنوك تستمر في الحفاظ علي مستويات سعر الدولار الأمريكي على نفس مستويات الأحد الماضي، حيث بلغ سعر الشراء 15.63، و15.67 جنيه، بينما وصل سعر البيع بين 15.68، و15.73 جنيه، بحسب آخِر تحديث له بالبنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار في بنك مصر

جاء سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري أمام الجنيه المصري بفروع بنك مصر إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

داخل أكبر البنوك الحكومية يقدم البنك الأهلي المصري سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

ويستعرض بنك قناة السويس سعر الدولارالأمريكي أمام نظيره الجنيه المصري 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

كما استقرت مستويات شراء وبيع سعر صرف الدولار الأمريكي على نفس مستويات الأحد الماضي عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

يواصل البنك الأهلي الكويتي في تقديم اعلى سعر للدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات 15.66 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

داخل البنك المصري الخليجي جاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري 15.66 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للعملة داخل البنك.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وعلى نفس مستويات الأحد الماضي جاء سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك التجاري الدولي عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وصلت مستويات أسعار شراء وبيع الدولار الأمريكي أمام نظيره الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

داخل بنك البركة الإسلامي وصل الدولار الأمريكي أمام الجنيه االمصري إلى 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.