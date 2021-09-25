سعر الدولار اليوم يحافظ على مستواه داخل البنوك

أظهر تقرير المال المسائي استقرار سعر الدولار، أمام الجنيه المصري لمستويات الشراء والبيع اليوم السبت 25 سبتمبر 2021، على مستويات الخميس نتيجة لعطلة العمل بالقطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت، بحسب آخِر سعر معلَن على شاشات التداول، ليسجل متوسط سعر الدولار 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري، ووفقًا لتقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

كما حافظ سعر الدولار أمام الجنيه المصري على مستواه بين 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68و15.73 جنيه، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية وشركات الصرافة.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما حافظ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري على مستواه داخل البنك الاهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وحافظ سعر الدولار اليوم داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

كما حافظ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتي وصل عند مستويات 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.

سعر الدولار في البنك المصري

كما أظهر تقرير المال استقرار سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما حافظ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره الجنيه، داخل أكبر بنك خاص في السوق المحلية أمام الجنيه عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.