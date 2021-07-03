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سعر الدولار اليوم يحافظ على استقراره بنهاية التعاملات

مستقر في نهاية التعاملات اليوم
‫محمود الصباغ‬‎ 3:06 م, السبت, 3 يوليو 21 3:06 م, السبت, 3 يوليو 21

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استقرت مستويات سعر الدولار في مصر  اليوم السبت 3-7-2021 للشراء والبيع، مقابل الجنيه المصري بالبنوك المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية؛ نتيجة العطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت للقطاع المصرفي، ليأتي متوسط سعر الدولار اليوم على نفس السعر المعلن بنهاية التداولات الأسبوعية يوم الأربعاء الماضي، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك

أعلنت شاشات التداول لدى شبكة فروع البنوك، جاءت أسعار الشراء بين 15.61، و15.66 جنيه، بينما وصلت سعر البيع بين مستويي 15.68، و15.73 جنيه، بحسب آخِر تحديث له بالبنوك وشركات الصرافة.

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سعر الدولار في بنك مصر

وجاءت مستويات سعر شراء وبيع الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري ببنك مصر عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلى المصري

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ببنك قناة السويس إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

على نفس المستويات المعلنة بالبنوك أول أمس جاء سعر العملة الأمريكية أمام نظيرها المصري بشركة مصر للصرافة عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

استقرت مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي على نفس مستوى يوم الأربعاء الماضي أمام نظيره المصري بالبنك الأهلي الكويتي ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وعلى صعيد سعر صرف العملة الأمريكية مقابل نظيره المصري بالبنك المصري الخليجي جاء عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

أوضحت شاشات التداول وصول شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بالبنك التجاري الدولي إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

استقرت مستويات شراء وبيع سعر الدولار داخل بالبنك العربي الأفريقي الدولي عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

أوضحت تقارير المال على أسعار العملات وصول سعر شراء وبيع الدولار ببنك HSBC لمستويات 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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