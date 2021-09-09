سعر الدولار اليوم يحافظ على استقراره بنهاية التعاملات

أنهى سعر الدولار تعاملات اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021، أمام الجنيه المصري، مستقرا على نفس مستويات أمس بحسب آخِر سعر معلَن على شاشات التداول، ليسجل متوسط سعر الدولار 15.649 جنيه للشراء، و15.747 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري، ووفقًا لتقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه عند 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68 إلى 15.73 للبيع، داخل البنوك العاملة في السوق المحلية وشركات الصرافة

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

أعلنت شاشات تداول أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية “البنك الأهلي المصري” سعر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

مقابل الجنيه المصري، وصل سعر الدولار، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك قناة السويس، بحسب آخِر تحديث للعملة.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

يواصل سعر صرف الدولار استقراره أمام الجنيه داخل مصر للصرافة عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

أظهرت مستويات سعر صرف الدولار بالبنك الأهلي الكويتي عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

بنهاية التعاملات اليوم سجل سعر صرف الدولار داخل البنك المصري الخليجي أمام الجنيه 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

فيما جاء سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.