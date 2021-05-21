سعر الدولار اليوم يحافظ على استقراره أمام الجنيه

الأهلي الكويتي يقدم أعلى قيمة للدولار في البنوك

حافظ سعر الدولار اليوم على مستويات أمس مقابل الجنيه المصري، نتيجة لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليستقر عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفقاً لمتوسط السعر المعلَن على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزى المصري.

وسجل سعر الدولار على مستويات البيع بين 15.70 جنيه، و15.73 جنيه، ويتراوح الشراء بين 15.60 جنيه، و15.64 جنيه، بحسب الرصد الذي تجريه بوابة “المال” الإلكترونية. سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل مصرف أبوظبي الإسلامي على نفس مستويات أمس ليأتي 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلى المصري مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.61 جنيه، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

خلال اليوم يستعرض بنك قطر الوطني سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وعلى الجانب الآخر جاءت مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه داخل المصرف العربي الدولي عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وعلى مستوى البنوك الإسلامية يقدم بنك فيصل الاسلامي خلال تعاملات اليوم سعر شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

ويقدم البنك الأهلي المتحد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

أظهر تقرير المال وصول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل البنك المصري الخليجي عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

وأظهرت مؤشرات التعامل داخل بنك بلوم وصول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات إلى مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه.

أعلى سعر للدولار في السوق المصرية

يستمر البنك الأهلي الكويتي في عرض السعر الأعلى للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل السوق المصرية عند 15.65 جنيه للشراء.