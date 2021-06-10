سعر الدولار اليوم يتراجع 3 قروش في البنوك

تراجع سعر الدولار اليوم الخميس10-6- 2021 بنحو 3 قروش عن تعاملات أمس داخل شبكة فروع عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، لينخفض سعر الدولار في مصر كمتوسط سعري بالقطاع المصرفي المصري إلى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع عن مستويات أمس التي سجل فيها 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وفقًا للتحديثات الأخيرة للموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزى المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وفي بداية التعاملات الصباحية تراوحت مستويات شراء الدولار بين 15.60 جنيه، و15.65 جنيه، ووصل سعر البيع داخل البنوك إلى 15.70 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ما زال سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري يواصل استقراره عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع أكبر المصارف الحكومية البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وفي بداية التداولات أظهرت مؤشرات شاشات التداول وصول سعر صرف العملة الخضراء داخل بنك مصر البنك الأهلي مقابل الجنيه المصري، إلى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

ووفقًا للتحديثات الأخيرة على أسعار العملات الأجنبية.. استقر سعر صرف الدولار داخل البنك التجاري الدولي أمام الجنيه على نفس تعاملات أمس عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي

وداخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي استقرت أيضًا مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

في المقابل استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات داخل بنك قناة السويس عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و015.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر بشركات الصرافة

فقدت العملة الأمريكية قرشين مقابل الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة؛ التابعة لبنك مصر، لتصل إلى مستويات 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

بينما استقر سعر صرف الدولار بالبنك المصري الخليجي مقابل الجنيه، في نهاية التعاملات عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك المشرق

جاءت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات فى بنك المشرق عند مستويات 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.