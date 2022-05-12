سعر الدولار اليوم يتراجع 10 قروش أمام الجنيه في البنوك وشركات الصرافة

تراجع سعر شراء وبيع الدولار في مصر اليوم بنحو 10 قروش أمام الجنيه المصري داخل عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي وفق التقرير اليومي لبوابة “المال” الإلكترونية:

أعلى سعر للدولار في مصر

تعرض شاشات تداول بنك الكويت الوطني أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه في مصر عند مستوى 18.43 جنيه، و18.53 للشراء، ليتراجع بنحو 4 قروش مقارنة بتعاملات الأمس

سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين

كما تعرض شاشات تداول أكبر بنكين حكوميين البنك الأهلى وبنك مصر، تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري إلى مستوى 18.32 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أكبر بنك خاص في مصر

كما تراجع سعر صرف العملة الإمريكية داخل أحد أكبر البنوك الخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرية البنك التجاري الدولي إلى مستوى 18.33 جنيه للشراء و 18.40 جنيه للبيع مقارنة بتعاملات الأمس.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

بحسب آخر تحديث للعملة الأوروبية تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه داخل شبكة فروع بنك قطر الوطني إلى مستوى 18.30 جنيه للشراء و18.40 جنيه للبيع .

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75٪.

وأشار المركزي في بيان صادر عنه علي مدار الفترة الماضية إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، إذ كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز استثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.