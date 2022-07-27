سعر الدولار اليوم في نهاية التعاملات بالبنوك وشركات الصرافة

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022، إلى 18.88 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، في ختام التعاملات اليومية في البنوك المصرية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية، وشركات الصرافة في السوق المحلية، وبحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار سوق الصرف، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًا بكل أسعار العملة الأمريكية في عدد من البنوك، حسبما تظهر شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر أحد أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المصرفية إلى 18.89 للشراء، و18.95 للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري

وأظهرت شاشات التداول في البنك الأهلي تسجيل الدولار 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي القطري

ووصل الدولار في البنك الأهلي القطري QNB إلى 18.89 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

أما في البنك التجاري الدولي فسجل الدولار بحسب شاشات التداول في الفروع، سعر 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبينت شاشات التداول في مصرف أبوظبي الإسلامي، وصول سعر صرف الدولار إلى 18.94 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني 18.87 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

وفي بنك المصرف المتحد، سجل سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه، بحسب شاشات التداول في الفروع، 18.89 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الخضراء في بنك قناة السويس

وحقق سعر العملة الخضراء في بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري، 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

أما في البنك العربي الأفريقي، فوصل سعره مقابل الجنيه المصري إلى 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك البركة

وأظهرت شاشات التداول اللحظية في بنك البركة، وصول سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه المصري، إلى 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.