سعر الدولار اليوم في نهاية التعاملات 21-7-2022

بلغ سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري، في نهاية التعاملات بفروع عدد من البنوك المصرية الحكومية والخاصة والبنوك الأجنبية، وعدد من شركات الصرافة بالسوق المحلية، متوسط سعر 18.88 جنيه للشراء، و18.96 للبيع، حسبما ذكر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية، وتقدم بوابة “المال نيوز” تقريرًا مفصلًا عبر متابعة ما أظهرته شاشات التداول بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

أوضحت مؤشرات التداول لسعر الدولار في مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري، أحد أكبر البنوك الحكومية العاملة بسوق الصرف المحلية، وصوله إلى سعر 18.89 للشراء، و18.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

أظهرت شاشات التداول اللحظية لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر، وهو من أكبر البنوك الحكومية، وصوله إلى 18.89 جنيه للشراء، و18.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية وهو بنك حكومي في السوق المحلية، 18.87 للشراء و18.97 للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك المصرف المتحد وهو من البنوك الحكومية أمام الجنيه، 18.89 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي «CIB»؛ وهو أحد أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية، إلى سعر 18.91 جنيه للشراء، و18.97جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك أبو ظبي الاسلامي 18.94 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك إيجي بنك EGBANK

أما في بنك إيجي بنك EGBANK، فوصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، 18.94 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري QNB

وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في البنك الأهلي القطري QNB إلى 18.90 للشراء، و18.97 للبيع.