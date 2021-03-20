سعر الدولار اليوم في مصر 20-3-2021

البنك الأهلي ضمن قائمة البنوك التي تعرض العملة الأمريكية عند أدنى سعر في مصر

استقر سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-3-2021، أمام الجنيه لدى البنوك؛ نظرًا لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وذلك بعد أن أنهى تعاملات الأسبوع الماضي، على استقرار نسبي، مسجلًا 15.651 جنيه للشراء، و15.751 للبيع، مقابل 15.645 جنيه للشراء، و15.745 نهاية تعاملات الأسبوع السابق عليه.

وكشفت بيانات البنك المركزي، تقلب سعر العملة الخضراء في المتوسط ما بين الصعود والهبوط، في البنوك المصرية خلال مارس الحالي، إلا أنه في المجمل يكون عند نفس مستوى أسعار إغلاق فبراير الماضي، وذلك حتى ختام الأسبوع المنقضي.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25 و8.75% على الترتيب، وذلك للمرة الثانية على التوالي في أول اجتماعين لها من عام 2021.

السعر الأعلى والأدنى للدولار في السوق المصرية

عرض 5 بنوك سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق، أمس الجمعة، عند 15.66 جنيه للشراء.

والبنوك الخمسة هي: مصرف أبوظبي الإسلامي، ميد بنك، بنك عوده، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك QNB الأهلي.

بينما تداول 8 بنوك سعر العملة الخضراء عند أدنى سعر في السوق المصرية، مسجلًا 15.63 جنيه للشراء.

ومن بين البنوك التي تعرض الدولار عند أدنى سعر كل من بنك الكويت الوطني، وبنك الاستثمار العربي، وبنك التنمية الصناعية، وبنك أبوظبي الأول، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإسكندرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

عرض البنك الأهلي المصري، أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه، اليوم السبت، عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

سعر الدولار اليوم امام الجنيه

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه لدى بنك مصر – ثاني أكبر البنوك الحكومية – عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي

وصلت العملة الخضراء أمام الجنيه لدى البنك العربي الأفريقي، إلى مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وعُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك قناة السويس، اليوم، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى بنك المشرق عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

عرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، لدى بنك أبوظبي التجاري عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الفترة من 3 يناير وحتى 28 فبراير 2021

سعر الدولار في بنك بلوم

ويتداول بنك بلوم، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وقام المصرف المتحد، بعرض العملة الأمريكية أمام الجنيه، عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، في البنك المركزي، مستوى 15.646 جنيه للشراء، و15.776 جنيه للبيع.