سعر الدولار اليوم في بداية تعاملات الأحد البنكية مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر الدولار اليوم 2-10-2022 في بداية تعاملات الأحد البنكية 19.51 جنيه للشراء، 19.58 جنيه للبيع، وذلك داخل البنك المركزي المصري، تزامنًا مع عودة القطاع المصرفي للعمل بعد انقضاء العطلة الأسبوعية، حيث جاء مستقرًا عند آخر مستوى له منذ نهاية تعاملات الخميس الماضي البنكية، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر العملة الأمريكية داخل البنوك وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

وجاء سعر الدولار في البنك المصري الخليجي عند مستوى: 19.56 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

وبلغ سعر الدولار في بنك سايب عند مستوى: 19.49 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وحقق سعر الدولار في بنك مصر مستوى صرف: 19.51 جنيه للشراء، 19.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

وشهد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.53 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.51 جنيه للشراء، 19.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى: 19.56 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

وسجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية مستوى صرف: 19.49 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

ووصل سعر الدولار اليوم إلى مستوى صرف في بنك الاستثمار العربي: 19.49 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وجاء سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مقابل الجنيه عند مستوى: 19.52 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر الدولار في بنك الكويت الوطني مستوى صرف: 19.49 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك العربي الإفريقي

ووصل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي إلى مستوى صرف: 19.51 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر مستوى صرف: 19.49 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.