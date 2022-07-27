سعر الدولار اليوم في بداية المعاملات 27 -7 -2022

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022 استقرارًا في البنوك، إذ بلغ سعره 18.88 جنيه للشراء، و18.96 للبيع، في بداية المعاملات بالبنوك المصرية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية، وشركات الصرافة في السوق المحلي، وبحسب آخر تحديث من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار سوق الصرف، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًا بكل أسعار الدولار في عدد من البنوك، حسبما تظهر شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

حافظ الدولار على استقراره في البنك الأهلي، عند سعر 18.89 للشراء، و18.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر، 18.89 للشراء، و18.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك المصرف المتحد

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك المصرف المتحد، 18.89 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

أظهرت شاشات التداول اللحظية أن سعر الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي «CIB»؛ استقر عند 18.91 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، إلى 18.94 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وصل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي، إلى سعر 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية، استقر سعر الدولار عند 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك قناة السويس، 18.87 للشراء،و18.97 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري QNB

سجل الدولار، في البنك الأهلي القطري QNB سعر 18.90 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك إيجي بنك EGBANK

في بنك إيجي بنك EGBANK، وصل سعر الدولار، إلى 18.94 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK

أما في بنك الكويت الوطني NBK، فاستقر سعر الدولار مقابل الجنيه، عند 18.87 للشراء، 18.97 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

في بنك البركة، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه، عند 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.