سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات الخميس 28 - 7 -2022

سجل سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 28 يوليو 2022 سعر 18.88 جنيه للشراء، و18.96 للبيع، في بداية التعاملات اليومية حسبما أظهرت شاشات التداول اللحظية بالبنوك المصرية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية، ووفق عدد من شركات الصرافة بالسوق المحلي، وحسب آخر تحديث للبنك المركزي المصري بخصوص متوسط أسعار سوق الصرف، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًا بكل أسعار الدولار بعدد من البنوك.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر، 18.89 للشراء، و18.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

في بنك المصرف المتحد، سجل الدولار سعر 18.89 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

في البنك التجاري الدولي «CIB»؛ سجل الدولار سعر 18.91 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار 18.89 للشراء، و18.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

حقق الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي، سعر 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر العملة الأمريكية اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 18.94 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدولار في بنك الإسكندرية 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.



سعر الدولار

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل الدولار في بنك قناة السويس، سعر 18.87 للشراء،و18.97 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك إيجي بنك EGBANK

وصل سعر الدولار في بنك إيجي بنك 18.94 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني NBK

في بنك الكويت الوطني NBK، استقر الدولار ، عند 18.87 للشراء، 18.97 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

حقق سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة، 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري QNB

بلغ الدولار في البنك الأهلي القطري QNB سعر 18.90 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم مصر 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.