سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات 21-7-2022

وصل سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات بفروع البنوك العاملة في القطاع المصرفي من البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلي، إلى متوسط 18.87 جنيه للشراءـ، و18.95 جنيه للبيع، حسب آخر التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري بشأن متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًّا بأسعار صرف الدولار عبر متابعة للأسعار من خلال عدد من البنوك.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بالبنك الأهلي المصري، وهو من أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية، 18.88 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك مصر؛ وهو من أحد أكبر البنوك الحكومية، 18.88 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية؛ وهو أحد البنوك الحكومية في السوق المحلية، إلى 18.86 للشراء و18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان؛ وهو بنك حكومي، 18.90 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي «CIB»؛ وهو من أكبر البنوك الخاصة في السوق، إلى 18.90 جنيه للشراء، و18.96جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي، إلى 18.86 جنيه للشراء، و18.96جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في شبكة فروع بنك قناة السويس، 18.86 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

أظهرت شاشات التداول اللحظية في بنك أبو ظبي الإسلامي، وصول سعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى 18.93 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري QNB

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه، في البنك الأهلي القطري QNB، إلى 18.89 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.