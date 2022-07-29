سعر الدولار اليوم الجمعة 29-7-2022

شهد سعر الدولار اليوم الجمعة الموافق 29 يوليو 2022 استقرارًا نسبيًا، إذ وصل إلى 18.88 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، حسب آخر تحديث في نهاية تعاملات أمس الخميس صدر عن البنك المركزي المصري، عن متوسط أسعار صرف العملات، وبحسب ماكينات الصراف الآلي بالتزامن مع بدء العطلة الأسبوعية للبنوك يوميّ الجمعة والسبت، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا مفصلًا بأسعار العملة الخضراء، وفقًا للبنوك الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية، وشركات الصرافة العاملة العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي؛ أمام الجنيه المصري إلى 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

حقق سعر صرف الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري، 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث من البنك.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري، إلى 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري، 18.94 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، حسب ماكينات الصراف الآلي.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي، إلى 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، بحسب ماكينات الصراف الآلي.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية، 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، حسب آخر تحديث للبنك مساء الخميس.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجلت العملة الأمريكية، في بنك الكويت الوطني 18.87 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع، حسب ماكينات الصراف الآلي.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي القطري

وصل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي القطري، إلى 18.90 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك قناة السويس

حقق الدولار في بنك قناة السويس، سعر 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، حسب آخر تحديث من البنك