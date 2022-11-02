سعر الدولار اليوم في البنوك

يواصل سعر الدولار اليوم ارتفاعه في منتصف التعاملات البنكية اليوم الأحد 30-10-2022 لمستوى مستقر نسبيّاً، بعد ارتفاعه الخميس الماضي على خلفية قرار بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وترك العملة المحلية للعرض والطلب، وتستعرض بوابة “المال نيوز” في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف عملة الدولار الأمريكي في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في أكبر البنوك الحكومية في السوق، خلال تعاملات اليوم داخل البنك الأهلي المصري، ليسجل 24 جنيه للشراء، 24.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية والصناعية

أظهرت التعاملات اليومية في سوق صرف العملات وصول سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية أمام نظيره الجنيه: 24.15 جنيه للشراء، 24.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وبينت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول 24.15 جنيه للشراء، 24.25 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك البركة

وأظهرت التعاملات داخل سوق الصرف وصول سعر العملة الأمريكية في بنك البركة مقابل الجنيه المصري إلى 24.10 جنيه للشراء، 24.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

كما استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في منتصف التعاملات ببنك الاستثمار العربي إلى 24.15 جنيه للشراء، 24.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وأظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر الدولار مقابل الجنيه داخل ثان أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول 24. جنيه للشراء، 24.10 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجلت مستويات شراء وبيع العملة الأمريكية داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي مقابل الجنيه المصري إلى 24 جنيه للشراء، 24.10 جنيه للبيع.