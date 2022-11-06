سعر الدولار اليوم في البنوك

أظهرت التعاملات على سوق الصرف ارتفاع سعر الدولار اليوم في منتصف التداولات اليوم الأحد 6-11-2022، بعد ارتفاعه الخميس الماضي على خلفية قرار بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وترك العملة المحلية للعرض والطلب، وتستعرض بوابة “المال نيوز” في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف عملة الدولار الأمريكي في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 75 نقطة أساس لتصل إلى نطاق بين 3.75% و4%، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2008.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في أكبر البنوك الحكومية في السوق، البنك الأهلي المصري إلى 24.20 جنيه للشراء، 24.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية والصناعية

وأظهرت التعاملات على العملة الأمريكية بالسوق ارتفاع سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية أمام نظيره الجنيه: 24.20 جنيه للشراء، 24.30 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك البركة

كما صعدت مستويات سعر عملة الولايات المتحدة في بنك البركة مقابل الجنيه المصري إلى 24.20 جنيه للشراء، 24.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

واظهرت شاشات التداولات ارتفاع عملة الولايات المتحدة بالبنك العربي الإفريقي مقابل الجنيه المصري 24.21 جنيه للشراء، 24.29جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصعدت مستويات شراء وبيع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية إلى 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيها للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

كما أظهرت التعاملات الصباحية ارتفاع راء وبيع الدولارداخل ثاني أكبر البنوك الحكومية في السوق إلى مستوى 24.15 جنيه للشراء، 24.25 جنيها للبيع