سعر الدولار اليوم في البنوك مقابل الجنيه مع بداية التعاملات

وصل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري: 24.37 جنيه للشراء، 24.45 جنيه للبيع، وذلك تزامنًا مع بداية تعاملات الثلاثاء 15-11-2022 البنكية، وفقًا لآخر تقرير لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية داخل المركزي المصري، وكان قد ارتفع سعر الدولار في المركزي بنهاية تعاملات الإثنين بمقدار قرشٍ واحدٍ، بينما استقر في باقي البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ويرصد موقع جريدة المال سعر العملة الخضراء وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 24.41 جنيه للشراء، 24.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي: 24.43 جنيه للشراء، و24.46 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 24.36 جنيه للشراء، 24.41 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه: 24.36 جنيه للشراء، 24.41 للبيع.

سعر العملة الخضراء في ميد بنك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ميد بنك: 24.41 جنيه للشراء، 24.46 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 24.36 جنيه للشراء، 24.46 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الإفريقي

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي مقابل الجنيه المصري: 24.38 جنيه للشراء، 24.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

سعر الدولار في بنك بلوم مصر أمام الجنيه المصري: 24.36 جنيه للشراء، 24.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

سعر الدولار في بنك سايب مقابل الجنيه المصري: 24.36 جنيه للشراء، 24.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول مصر

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر: 24.36 جنيه للشراء، 24.46 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري: 24.36 جنيه للشراء، 24.46 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري أمام الجنيه المصري: 24.36 جنيه للشراء، 24.46 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 24.36 جنيه للشراء، 24.46 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري: 24.43 جنيه للشراء، 24.46 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك البركة: 24.32 جنيه للشراء، 24.42 للبيع.