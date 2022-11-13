سعر الدولار اليوم في البنوك مقابل الجنيه مع بداية تعاملات الأحد

شهد سعر الدولار اليوم في بداية تعاملات الأحد 13-11-2022 البنكية مستوى مستقر نسبيًّا، تزامنًا مع انقضاء العطلة الأسبوعية للسوق المصرفي المصري، ووصل داخل البنك المركزي المصري إلى قيمة صرف: 24.36 جنيه للشراء، 24.44 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر على موقع البنك الرسمي لمتوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر العملة الأمريكية وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية بالبنوك مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر: 24.34 للشراء، 24.44 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري أمام الجنيه المصري: 24.34 للشراء، 24.44 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 24.34 للشراء، 24.44 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك المشرق

سعر الدولار في بنك المشرق أمام الجنيه المصري: 24.40 للشراء، 24.45 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 24.34 للشراء، 24.44 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك بلوم مصر

سعر الدولار في بنك بلوم مصر أمام الجنيه المصري: 24.34 للشراء، 24.44 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك سايب

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك سايب: 24.35 للشراء، 24.45 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في ميد بنك

سعر الدولار اليوم في ميد بنك أمام الجنيه المصري: 24.40 للشراء، 24.45 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي: 24.36 للشراء، 24.43 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري: 24.32 للشراء، 24.42 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك مصر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 24.34 للشراء، 24.39 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه: 24.34 للشراء، 24.39 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي: 24.42 للشراء، 24.45 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري: 24.37 للشراء، 24.44 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 24.39 للشراء، 24.44 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد أمام الجنيه المصري: 24.35 للشراء، 24.45 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي-مصر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي-مصر: 24.42 للشراء، 24.45 للبيع.