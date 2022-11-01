سعر الدولار اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصرى يتجاوز الـ 24 جنيها

سجل سعر الدولار اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري ارتفاعا في الشراء والبيع، ووصل متوسط سعر الصرف 24.07 جنيه للشراء، 24.17 جنيه للبيع، وفقا لتقرير «البنك المركزى المصرى» الأخير، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير سعر صرف العملة الخضراء في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية لها.

سعر الدولار اليوم في البنوك بالبنك الأهلى المصرى

وصل سعر الدولار في البنك الأهلى المصري، مقابل الجنيه المصري إلى سعر صرف 23.90 جنيه للشراء، و 24.00 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

حقق سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري سعر صرف، 23.90 جنيه للشراء، و 24.00 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى

سجل سعر الدولار في البنك التجارى الدولى مقابل الجنيه المصري، سعر صرف، 24.00 جنيه للشراء، و 24.10 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه 24.00 جنيه للشراء، و 24.10 للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك أبو ظبى الإسلامى

شهد سعر الدولار في بنك أبو ظبى الإسلامى مقابل الجنيه المصري 24.10 جنيه للشراء، و 24.20 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربى الإفريقى

قدر سعر الدولار في البنك العربى الإفريقي، في مقابل الجنيه المصري، بــ 23.95 جنيه للشراء، و 23.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجى

وصل سعر سعر الدولار في البنك المصرى الخليجى في مقابل الجنيه سعر صرف، 24.15 جنيه للشراء، و 24.25 للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي

حقق سعر الدولار اليوم في البنوك بالمصرف العربى الدولى مقابل الجنيه المصري، سعر صرف، 23.95 جنيه للشراء، و 24.05 للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك سايب

سجل سعر الدولار في بنك سايب مقابل الجنيه المصري سعر صرف، 24.10 جنيه للشراء، و 24.20 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول ـ مصر

بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول ـ مصر أمام الجنيه سعر صرف 24.10 جنيه للشراء، و 24.20 للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلى الكويتى

قدر سعر الدولار في البنك الأهلى الكويتى مقابل الجنيه المصري بـ 24.15 جنيه للشراء، و 24.25 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربى

شهد سعر الدولار اليوم في البنوك ببنك الاستثمار العربى أمام الجنيه المصري سعر صرف، 24.10 جنيه للشراء، و 24.20 للبيع.